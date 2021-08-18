الزهر لعب مع «فريدة».. أولى أدبي 2021 بمجموع أقل من كل أوائل ثانوية 2020

التفوق، كلمة حلم بها جميع طلاب الثانوية العامة بقسميها، ليس النجاح فقط، فهو شيء يكاد يكون مفروغ منه لدى الغالبية العظمى من الطلاب، ولكن أي تفوق يعلو قائمة الأوائل بين طلاب الثانوية العامة، تلك القائمة التي يأمل جميع الطلاب أن تكون أسمائهم ضمنها في أي ترتيب، ولكن الحال لم يكن كذلك لدى الطالبة فريدة مؤمن المطري، التي وجدت نفسها الأولى على قائمة أوائل الشعبة الأدبية بـ نتيجة الثانوية العامة 2021، بمجموع لم تكن تتخيل أن يضعها في تلك المكانة.

388 درجة فقط، كانت كافية أن تجعل الطالبة فريدة مؤمن، الأولى أدبي على الثانوية العامة في الإسكندرية، بنسبة مئوية لم تتخط الـ95%، تمكّنت من «فريدة» ابنة مدرسة سان جان أنتيد بنات لغات، من تصدر القائمة، على غرار سابقيها في السنوات الماضية من المتفوقين، ولكنها كانت مختلفة عنهم بسبب مجموعها.

في العام الماضي كانت أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية مجموعاتهم عالية للغاية، فحصلت واحتوت القائمة على تلك الأسماء علا أحمد سعد إبراهيم، حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة، ريموندة أيمن عوض الله القاهرة، شاهيناز أحمد عبدالله القليوبية، إسماعيل أيمن أسيوط، ألاء حمدى عبدالمطلب القاهرة، آية تامر شوقي إبراهيم القاهرة، جومانا محمد الزغبي القاهرة، رغدة محمد بيومي الإسكندرية، ريهام عماد محمد حسن الشرقية، سهيلة أحمد حسانين القاهرة، عمر صلاح الدين القاهرة، ندا يوسف السيد الإسماعيلية.

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الأولى منفردة في قائمة أوائل الثانوية العامة ادبي العام الماضي 2020 كانت الطالبة علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة بالقليوبية، بمجموع 409 درجات، أي بنسبة مئوية 99.7%، بفارق 11 درجة عن «فريدة» الأولى في العام الحالي، أما المركز الأخير في أوائل الشعبة الأدبية العام الماضي، فكانت الطالبة هندا يوسف بمجموع 407 درجات ونصف درجة بنسبة مئوية 99.2%، أي بما يزيد عن الأولى للعام الحالي بـ11 درجة أيضًا.

اجتهاد «فريدة» جعلها من المتفوقين على صعيد المجموع، لكن الحظ والنصيب جعلها الأولى على الشعبة الأدبية بمجموع أقل من 13 طالبًا في قائمة شرف العام الماضي، بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انتهاء عصر المجاميع الخرافية وأنَّه لن يحصل أحد على مجموع 100% مجددًا.

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من جهتها، قالت الطالبة فريدة مؤمن، إنَّها لم تصدق أنَّها من ضمن الأوائل رغم أنها كانت تستهدف طوال العام الحصول على المراكز الأولى، «قبل الامتحانات كنت متوترة ولكن في أثناء الامتحان حرصت على الهدوء والتركيز في الامتحانات رغم صعوبة امتحان العربي».

وأضافت الأولى أدبي على الثانوية العامة في الإسكندرية، لـ«الوطن» أنَّها تنصح الطلاب الذين سيدخلون الثانوية العامة بأن يكون تفكيرهم إيجابي دون جلد الذات، مع التركيز على بذل مجهود مستمر، موضحة أنَّ الأهالي يجب مساندتهم للأبناء ليحصلوا على أرقام أعلى، مؤكّدة أنَّ كل الأشخاص يمكنهم الحصول على درجات عالية ولكن إذا بذلوا مجهودًا كبيرًا.