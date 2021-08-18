القصة الكاملة لحقيقة ظهور «الحمام الروحاني» أعلى كنيسة في 15 مايو (صور)

حالة من الجدل خلفتها بيانات كل من كنيسة البابا شنودة في منطقة 15 مايو، وإيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، حول قصة ظهور الحمام الروحاني ومعجزة العذراء في سماء منطقة زرايب مايو بالقاهرة، مساء الإثنين الماضي.

القس أثناسيوس رزق: ألف قبطي شاهد الظهورات

فيما زف القس أثناسيوس رزق، كاهن كنيسة البابا شنودة الثالث زهور 15 مايو، في بيان رسمي، رصد ظهور ما أطلق عليه «حمام روحاني» في سماء منطقة «زرايب 15 مايو» بالقاهرة، والتي تسمى حاليًا بـ«زهور مايو»، خلال صلوات «نهضة العذراء» التي تُقام بالتزامن مع صيام السيدة العذراء مريم الذي بدأ في 7 أغسطس الجاري وينتهي في 22 من الشهر نفسه، أصدَرت إيبارشية حلوان برئاسة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بيانًا، يطالب الأقباط بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخوص الظهورات الخاصة بالسيدة العذراء بأي شكل من الأشكال.

والبداية كانت عند كنيسة البابا شنودة بمنطقة زهور مايو، التي أصدَرت بيان ًامرفق معه صور لما قيل إنَّه ظهور ثلاث حمامات بيضاء على مقربة من الأقباط في فناء الكنيسة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين، وظل هذا لمدة ساعة ونصف الساعة، في حضور قرابة ألف قبطي، وذلك مع ترتيل بعض المدائح للسيدة العذراء، مشيرة إلى أنَّ «الحمامات الثلاثة ظلت تظهر وتختفي وتنخفض وترتفع وتارة تقف على منارة الكنيسة القبلية وتارة تجري بسرعة تخترق السحاب في مشهد بديع وجميل».

إيبارشية حلوان: المجمع المقدس هو من يحسم ظهور العذراء

ومع تداول الأقباط البيان على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، خرجت إيبارشية حلوان لتهيب «بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخوص الظهورات الخاصة بالسيدة العذراء بأي شكل من الأشكال»، مشيرة إلى أنَّ الجهة المنوط بها إصدار البيانات بهذا الشأن هي لجنة تقصي الحقائق بالمجمع المقدس، أعلى هيئة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سجلت خلال السنوات الماضية العديد من الظهورات التي قيلت إنَّها للسيدة مريم العذراء، وهي ظهورات معترف بها كنسيًا وأبرزها ظهور العذراء على قباب الكنيسة التي تحمل اسمها بمنطقة الزيتون في القاهرة.