عاجل.. نائب الشرقية بعد تسريب نتيجة نجليه: كانوا بيجاملوني.. ومن حقي أفرح بأولادي

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لنجلي النائب حاتم عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدت إلي إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حجب نتيجة نجليه في الثانوية العامة وفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب تسريب النتيجة.

وقال النائب حاتم عبدالعزيز نائب الشرقية، إنه يرحب بقرار الوزير بحجب النتيجة عن نجليه ولا يعترض علي قرار الوزير، مؤكدا أن لم يتفأجا بنتيجة نجليه لأنهم متفوقان دراسيا منذ المرحلة، قائلاً: «توقعت أن يحصلا على ٩٨٪؜ وليس ٩٦٪؜».

نائب الشرقية: البعض قام بمجاملتي بنتيجة أبنائي

وأضاف عضو لجنة الإسكان، في بيان، أنه لم ينشر نتيجة نجليه عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، ولكن قام بعض المحبين بمجاملته بالحصول على النتيجة ونشرها على السوشيال ميديا، مضيفا:« من حقي أفرح بنتيجة أولادي، والتشكيك في النتيجة امر غير مقبول لأني ولادي ليس لهما ذنب أن والدهم نائب معروف».

وأوضح أن هناك البعض تعمد بتلاعب المشاعر الجمهور وحاول استغلال اعصابهم المتوترة بسبب نتيجة الثانوية العامة، وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة خلال وقت قصير، قائلا:« أنا أدفع ضريبة عملي السياسي، وأولادي حصلوا على دورس جماعية مع جميع الطلاب، متسائلا:« هل النائب ليس من حقه أن يكون ابنه متفوقا؟».

وأشار إلى أن سبب حزنه الشديد حجب وزير التربية والتعليم لنتيجة نجليه لأنهما ليس لديهما ذنب فيما حدث:« ولادي فرحوا جدا بالنتيجة وأنا لا اعترض على قرار الوزير لكن ولادي ملهمش ذنب».

«التعليم» تحجب نتيجة نجلي نائب الشرقية

وكان قد قرّر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، حجب نتيجة الطالبين نجلي النائب حاتم عبد العزيز، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حجب نتيجة الطالبين ابني النائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية؛ لتسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسمياً وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسّع في الأمر».