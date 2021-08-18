«تعليم الجيزة»: إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس 5 سبتمبر 

أغلقت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التحويلات بين المدارس لجميع المراحل التعليمية سواء رياض الأطفال أو الابتدائية أو الإعدادية، والتي تمت إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لكل مديرية، موضحة أنّ قبول الطلاب في التحويلات يتوقف على الكثافة الطلابية لكل مدرسة.

وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، عن أنّه سيتم إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس اعتبارا من 5 سبتمبر المقبل، وجرى التنسيق مع الإدارات التعليمية لبحث تحويلات الطلاب.

إغلاق باب التحويلات بين المدارس

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى إرسال طلبات التحويلات للإدارات التعليمية لبحثها بالتنسيق مع مديري المدارس بحسب كل مرحلة تعليمية، موضحا أنّ المديرية قررت إغلاق باب التحويلات الثلاثاء الماضي، نظرا لارتفاع أعداد الطلاب المتقدمين بطلبات التحويل.

وتابع المصدر أنّه جرى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بمراعاة الكثافة الطلابية في كل مدرسة قبل قبول أي طلبات للتحويلات، مشددا على الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة التحويلات مع المدارس.

الإدارات التعليمية تبدأ بحث طلبات التحويلات

وأكد المصدر أنّ نتيجة التحويلات بين المدارس سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع المديرية الرسمي، مشددا على الطلاب بطباعة استمارة التحويل وإرفاقها في الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة التي يرغب في الالتحاق بها.

الاستعلام عن نتيجة التحويلات إلكترونيا

وفي سياق متصل، بدأت الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة، تشكيل لجان عليا لبحث طلبات التحويلات للطلاب بين المدراس، بالتنسيق مع مديري المدارس، بحسب تعليمات مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظة.

يذكر أنّ تحويلات المدارس تمت إلكترونيا وفق مجموعة من الخطوات، والتي تمثلت في كتابة بيانات الطالب بدقة شديدة واسم المدرسة المحول إليها والإدارة التعليمية التابعة لها، إضافة إلى إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت.