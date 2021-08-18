إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل بوادي النطرون

أُصيب 13 عاملا زراعيا، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، الصحراوي، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وأزيلت آثار الحادث بإشراف رجال الحماية المدنية وضباط المرور.

بلاغ للجهات الأمنية بالحادث

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث أمام الكيلو 106، على الطريق الصحراوي، بدائرة محافظة البحيرة، بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل، تُقل عمالة زراعية متجهين إلى إحدى المزارع بمركز وادي النطرون، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

أسماء المصابين في الحادث

وقالت مصادر طبية لـ«الوطن»، أن المصابين هم «مصطفى جمعه داود، 20 سنة، عبد الحميد محمد حسن، 26 سنة، محمد ابراهيم احمد، 34 سنة، محمد محمود عبد المنعم، 22 سنة،ابرهيم حلمى إبراهيم، 21 سنة، محمود مصطفى عبد المطلب، 25 سنة، حلمى محمود محمد، 24 سنة، بلال احمد الشنوانى، 25 سنة، حازم عابدين حامد عابدين، 26 سنة، محمود وليد عبدالله، 16 عامًا، محمد على حموده الشنوانى، 25 سنة، سعيد محمود محمد، 26 سنة، محمد ناصر النجار، 14 سنة».

تحرير محضرا بالواقعة

وجرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.