سقطت في الترعة.. إصابة 4 سيدات في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

أصيبت 4 سيدات، في حادث انقلاب سيارة بمياه الترعة الموازية الطريق «المنصورة – دمياط» أمام قرية «بطرة» دائرة مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد ممرضة كان تقود السيارة، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها بمياه الترعة وجري نقلهن إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة وتبين إصابتهن بسحجات وكدمات وجروح قطعية متفرقة .

ورود إخطارا بانقلاب سيارة في الترعة المارة أمام قرية «بطرة»

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بمياه الترعة الموازية لطريق «المنصورة – دمياط» أمام قرية «بطرة» دائرة المركز.

اختلال عجلة القيادة

انتقل ضباط مركز شرطة طلخا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعوة «رانيا أ. م. ع.»، 25 سنة، ممرضة بمستشفى شربين المركزي، ومقيمة ببندر شربين اختلت عجلة القيادة بيدها، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها بمياه الترعة الموازية الطريق «المنصورة – شربين».

أسماء المصابات في الحادث

ونجم عن ذلك إصابة كل من قائدة السيارة ومرافقيها كل من «رحمة ع. ع.»، 19 سنة، طالبة، وشقيقتها «حنان ع. ع.»، 21 سنة، ربة منزل، تقيمان بقرية «سواقي العرب»، دائرة مركز شربين، و «هناء م. ر.م.»، 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية الشناوي دائرة مركز شربين، ومصابون بسحجات وكدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم نقلهن إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وبسؤالهن، في محضر الشرطة، أيدن ذات المضمون، ولم يتهمن أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9479 جنح مركز شرطة طلخا لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.