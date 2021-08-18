حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل الموافق 21 أغسطس الحالي، أول أيام فتح باب تسجيل الطلاب للرغبات بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021، على أن تنتهي الأربعاء الموافق 25 من الشهر ذاته، لذا تستعرض «الوطن» رابط تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021.

وكانت «التعليم العالي» حددت أيضا الحد الأدنى من المجموع في الثانوية العامة للطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021، وجاءت درجات طلاب الشعبة العلمية 362.5 فأكثر بنسبة 88.41%، والشعبة الهندسية عدد الدرجات 328 فأكثر بنسبة 80.00%، وأخيرا الشعبة الأدبية عدد الدرجات 269.5 فأكثر بنسبة 65.73%.

رابط تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021.. مجاني

ويُمكن لجميع الطلاب تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021، والتي سيتم فتح بابها يوم السبت المقبل، من خلال الدخول عبر رابط التنسيق الإلكتروني، حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إتاحته بشكل مجاني لمدة 5 أيام.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ خدمة التسجيل الإلكتروني سيتم توفيرها داخل معامل الحاسبات في الجامعات المصرية أثناء المدة المخصصة لكل مرحلة من التنسيق، وتطبيق مختلف الإجراءات والاشتراطات الاحترازية من أجل ضمان تحقيق السلامة للجميع.

التعليم العالي تكشف مواعيد تسجيل الرغبات في معامل الجامعات

وأشارت إلى أنّ مواعيد تسجيل الرغبات من خلال المعامل المتاحة في الجامعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا بشكل يومي، على مدار الأيام المحددة لكل مرحلة، مع إلزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، ولن يتم السماح بدخول أي طالب لا يرتدي كمامة، إضافة إلى اتباع مختلف التعليمات والإجراءات التي تنظم العمل في هذه المعامل.