إجراء تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحي وخط طرد بأكتوبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جرى إجراء تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحي بطاقة حالية 55 ألف متر مكعب / يوم، وبطاقة مستقبلية تصل لـ140 ألف متر مكعب/ يوم، وخط الطرد، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، بمدينة أكتوبر الجديدة، تمهيداً لدخولهما الخدمة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف العمل، لسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، أن المحطة تخدم مشروعات الإسكان الاجتماعي بإجمالي 1783 عمارة سكنية بمنطقتي الـ800 فدان والمنطقة السادسة «إبني بيتك»، بالإضافة إلى موقع الأراضي المميزة شمال الواحة بمساحة ألف فدان، ومشروعي سكن مصر ودجلة بالمز.