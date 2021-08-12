تحصين 34 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية بجنوب سيناء

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، حملة لتطعيم الحيوانات ضد الحمى القلاعية، بجميع القرى والوديان والتجمعات البدوية، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن المديرية انتهت من الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية بكافة مدن المحافظة، وبلغت نسبة التغطية 95.20% من النسبة المستهدفة على مستوى المحافظة.

وأكدت مدير عام مديرية الطب البيطري في تصريح لها، اليوم، أن إجمالي عدد الحيوانات التي جرى تحصينها خلال حملة التحصين 34 ألف و301 رأس بلقاح الحمى القلاعية الأحادي والثلاثي، بواقع 840 بقرة، و320 جاموسة، و17347 راس ماعز، و 13896 أغنام، و1898جمال.

وأوضحت مدير عام الطب البيطري، أنه جرى تنفيذ الحملة داخل القرى والوديان التابعة لمدن «شرم الشيخ، طور سيناء، نويبع، رأس سدر،دهب، أبوزنيمة، أبورديس، سانت كاترين، طابا»، والمزارع التي تقع بنطاق هذه المدن، لتحصين الحيوانات بالطعوم التي تقيها من الإصابة بالأمراض، تحت إشراف فريق من الأطباء البيطريين ومعاونيهم، من خلال حملات مرورية على المزارع ومناطق الثروة الحيوانية بهذه المدن.

وأشارت إلى ترقيم الحيوانات التي حصلت على التطعيم، وفحصها للتأكد من خلوها من الأمراض التي قد تصيب الماشية والأغنام، ورشها ضد الطفيليات الخارجية، وحقن بعض الحيوانات ضد أمراض معينة، لافته إلى أنه يجرى اتخاذ جميع الإجراءات ضد مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية بمحافظة جنوب سيناء، على الرغم من أنها تعد من المحافظات الهادئة، وبيئتها نقية وخالية من الأمراض المعدية.

وأكدت على استمرار الحملة القومية في كافة مدن ووديان المحافظة، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية و المعدية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، و تطبيق جميع التعليمات للحفاظ على اللقاح من الشمس.