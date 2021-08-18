طلاب الثانوية العامة المعترضين أمام التعليم: الامتحانات صعبة

تجمع عدد من طلاب الثانوية العامة الراسبين وأولياء الأمور، أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضاً علي نتائجهم ورسوبهم بالامتحان، وصعوبة امتحانات الثانوية العامة2021 وتطبيق نظام الأسئلة الجديد دون التدريب عليه بشكل كافي، وطريقة التظلم على النتائج هذا العام، والتي تتمّ إلكترونياً وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

الطلاب المعترضين: التصحيح الإلكتروني لم يمنحنا حقنا.. ونطالب بإعادة الامتحانات

وقالت منة سمير إحدى طالبات الثانوية العامة المعترضين أمام الوزارة، إنَّها حصلت على 41% بنتيجة الثانوية العامة وراسبة في 4 مواد، وهي: «التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس والاجتماع»، متابعة: «رغم من تفوقي طوال فترة الدراسة إلا أن الامتحانات كانت تعجيزية وصعبة، ولم نتدرب عليها بشكل كافي».

وأضافت «منة»، لـ«الوطن»، أنَّ مجموعها في امتحانات الثانوية العامة لا يعبر عن مستواها الحقيقي، مطالبة بضرورة إعادة الامتحانات مرة أخرى: «حرام كده هنعيد السنة من جديد»، موضحة أنَّ التصحيح الإلكتروني لم يمنحها درجتها الحقيقة.

«ربيع»: إزاي هنتظلم علي البابل شيت.. ومن غير ما أشوف ورقة إجابتي

واتفق معها الطالب أحمد ربيع، شعبة علمي علوم، والذي جاء من محافظة بني سويف اعتراضاً على درجاته في الثانوية العامة، قائلاً: «الامتحانات صعبة واللجان كلها غش، وتفاجأت بحصولي على 50%»، معترضاً على طريقة التظلم الالكتروني والذي أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قائلاً: «إزاي هتظلم على البابل شيت ومن غير ما أشوف ورقة إجابتي».

وأضاف «ربيع»، أنَّ درجاته في جميع المواد لا تعبر عن مجهوده، مؤكّداً أنَّ طريقة أسئلة الامتحانات الجديدة جاءت غير مألوفة: «بس مش معنى كدا أجيب درجات وحشة».

أحد الطلاب المعترضين: أنا عايز نتيجتي

من جهته، أكّد الطالب بهاء الدين محمد، شعبة علمي رياضة، أنَّ وزارة التربية والتعليم حجبت نتيجته ضمن قائمة الطلاب الذين تمّ حجب نتيجتهم لتورطهم في الغش، موضحاً أنَّ لجنته الامتحانية لم تهتم بتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

وأضاف «محمد»: «بعد كل امتحان براجع إجابتي مع المدرسين ودرجاتي كويسة»، مطالباً الوزارة بضرورة إعلان نتيجته حتى يتمكّن من اللحاق بالتنسيق.

وأغلقت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني جميع أبوابها، تحسباً لحدوث أي مشاكل من جانب الطلاب وأولياء الأمور أمام ديوان عام الوزارة.