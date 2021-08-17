بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلانها رسمياً بنسبة النجاح العامة 74%، نسبة النجاح للشعبة العلمية هي 76٪؜ والشعبة الأدبية هي 70٪؜، وتنشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم الان على موقع الوطن الآن، ويستطيع طلاب الاستعلام على نتيجتهم بسهولة ويسر.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم الان على موقع الوطن الآن

وخصصت «الوطن» خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم الان على موقع الوطن مجاناً، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم مباشرة لمساعدة الطلاب للحصول على نتائجهم ودرجاتهم من خلال هذا الرابط.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع 95 % فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالي 20 ألفا و190 طالبا على نسب من 90 % إلى 95 %، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95 % حوالي 90 ألف طالب، وفوق 90 % حوالي 90 ألف طالب، وفوق 85 % حوالي 250 ألف طالب.

وأشارت إلى أن هذا العام حدث تغيير في المجاميع، حيث حصل نحو 70 ألف طالب على نسبة 85%، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق في مستوى الأداء بين الحاصلين على 80% فأكثر، ولذا الحاصلين على 65 % و70% قد حصلوا على مجموع جيد.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم الان على موقع الوطن الآن

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يستطيع الطلاب الإطلاع على النتيجة التفصيلية لامتحانات الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم علي هذا الرابط في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وسيتم إرسال النتيجة إلي الكنترولات بالمديريات التعليمية يوم الخميس لتجهيزها لإرسالها إلي المدارس وإعلانها رسمياً بالدرجات الكاملة بجميع المدارس علي مستوي الجمهورية يوم السبت المقبل، وفتح باب التظلمات الكترونياً للمتضررين علي نتائجهم يوم الأحد المقبل، من خلال رابط إلكترونى لتوجيه من يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في ورقة إجابته والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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