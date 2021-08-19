تعرف على آخر مستجدات التصميمات المقترحة لواجهات أبراج العلمين الجديدة

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمهندسي الشركة الصينية المكلفة بتنفيذ واجهات أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز ما أنجز خلال الفترة الأخيرة بالمشروع، كالتالي:

1- يلتقي الدكتور عاصم الجزار، بشكل دوري، بجميع قيادات الشركة المنفذة للمشروع، وهي «cscec» الصينية، بحضور المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة العلمين الجديدة، ونائبه المهندس محمد خليل، لمتابعة التصميمات المقترحة لواجهات أبراج «الداون تاون» بالمدينة.

تعرف على آخر مستجدات التصميمات المقترحة للواجهات بمشروع أبراج «الداون تاون» بالعلمين الجديدة

2 - المشروع عبارة عن إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بالمنطقة الجنوبية، تطل جميعها على بحيرة صناعية.

3 - تشمل الأبراج، الأيقوني بارتفاع 250 مترا، و68 دورا، بإجمالى مسطحات 465 ألف م2.

4 - من المقرر أن ينفذ المشروع خلال مدة زمنية لا تزيد عن 45 شهرا، و4 أبراج بإرتفاع 200 متر للواحد، 56 دورا، بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع، خلال 39 شهرا فقط.

5 - من المتوقع أن يخلق المشروع منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهي مركز الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

6 - تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة، 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كيلو متر مربع، بجنوب طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلى، ومن المخطط أن تستوعب المدينة الجديدة التي تنتمي لمدن الجيل الرابع، أكثر من 3 ملايين نسمة.

7 - قسمت المدينة 3 قطاعات لتسهيل عملية التنفيذ، تضم المرحلة الأولى، قطاعين أساسيين مساحاتهما حوالي 8.000 فدان، ومن المنتظر أن تتسع لاستيعاب 400 ألف نسمة من السكان.

وتضم المرحلة الأولى كلا من: القطاع الساحلي، وقطاع حضري؛ إذ تقام به 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحات، وتلبي حاجة جميع المستويات.

8 - تضم مدينة العلمين الجديدة، عدة أحياء متنوعة، وهي «حي حدائق العلمين، ومرسى الفنارة، والمنطقة الترفيهية، ومنتجعات خاصة، ومركز ثقافي، وإسكان سياحي، وحي مساكن البحيرة، وأرض المعارض، ومنطقة أثرية مكونة من متحف مفتوح، ومنتزه دولي، ومنطقة ترفيهية، وفنادق، وخدمات ميناء، وقطاع حضري مكون من جامعة ومركز خدمات إقليمية، ومركز سياحي عالمي على نسبة بناء 20%، ومنصات منفصلة تطل على البحر، وأبراج على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 متر، وتتكون الأبراج من 3 طوابق تجارية وإدارية وجراج سفلى بجانب الوحدات السكنية».