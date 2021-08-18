لقاء سويدان: لما وصلت لسن الـ47 عرفت إن «مفيش راجل سند» (فيديو)

قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها لا تخشى من الاعتراف بعمرها الحقيقي حيث احتفلت خلال شهر أغسطس الجاري بعيد ميلادها الـ47، وتعلمّت الكثير على مدار مشوار حياتها التي أثقلت خبرتها وساعدتها في النضج سواء على المستويين الشخصي أو الفني.

لقاء سويدان: لا أعرف الندم في حياتي

وعن أمنياتها التي تسعى لتحقيقها مع مرور كل عام في عمرها، قالت الفنانة لقاء سويدان لـ«الوطن»: «أمنياتي تختلف عن كل سنة تمر عليّ، هناك أمور تعلمت منها ولا أندم عليها، كل تجربة بنمر بيها بنتعلم منها وتساهم في النضج وبتساعد في استعدادك لدخول المرحلة اللي بعدها ولا أندم على شيء فعلته، كل سنة عندي أحلام مختلفة، وأمنية مختلفة عن اللي قبلها، وعلى حسب خبراتي اللي أخدتها في السنة دي».

وتابعت: «أمنيتي أشوف بنتي جومانا في الجامعة، خلاص قربنا فاضل سنة وتتحقق الأمنية، وعلى مستوى الفن، أتمنى أكمل في المجال الغنائي الاستعراضي وأعمل حاجات مختلفة عن كل اللي عملته».

لقاء سويدان: معنديش مانع أحب تاني

وحول ما إذا كانت تعيش قصة حب في الوقت الحالي، أضافت لقاء سويدان، «طول ما الإنسان عايش طول ماهو بيحب، لأن أجمل حاجة في الحياة الحب وأنا معنديش مانع أحب، بعد ما بقى عندي 47 سنة عرفت إن مفيش راجل سند، السند هو ربنا سبحانه وتعالى».

واستطردت قائلة: «احنا بنحتاج شريك حياة، بنحتاج شريك عاطفي، نحتاج حبيب، لكن السند والأمان دي حاجات بتاعة ربنا، حاليًا بقيت أحط كل حاجة في مكانها الصح، مش عايزة أحمّل حد حاجة زيادة، يعني لما أقول أنا عايزة السند يبقى بتحملّي الرجل حاجات أكبر من طاقته».

لقاء سويدان: لازم أكون نمرة واحد لدى شريك حياتي

وتابعت: «بعد الخبرات الكثيرة بكون محتاجة حد يشاركني حياتي واهتماماتي ومبسوطة معاه لأن خلاص وصلت لمرحلة محققة حاجات كتير وكل اللي أنا عايزاه أعيش سعيدة ومبسوطة ومرتاحة ومدخلش في علاقة كلها مشاكل وشد وجذب ومبقاش نمرة واحد في حياة الإنسان اللي بحبه وهو كمان يبقى نمرة واحد في حياتي».

واستكملت لقاء سويدان كلامها بقولها: «مفيش وقت خلاص، الواحد مش هيعيش قد اللي عاشه والواحد اختياراته واضحة ومحددة، والقلب بيدق على طول لكن حاليًا مش بعيش قصة حب، أنا طول الوقت عايشة قصة حب مع نفسي وبحب كل حاجة حواليا بحب شغلي وبنتي وأصحابي وبهتم بكل اللي حواليا».