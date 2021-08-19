قبل حفل محمد رمضان بالساحل غدا.. تعرف على أسعار تذاكر الدخول

ينتظر جمهور محمد رمضان حفله بالساحل الشمالي، غدا الجمعة، بعد طول انتظار، وقد شارك الفنان جمهوره بمقطع فيديو ترويجي لحفله عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك».

محمد رمضان يستعد لحفله بالساحل الشمالي

وعلق محمد رمضان على الفيديو، قائلًا: «ثقة في الله جمهوري هيهز الأرض»، ويجري الفنان حاليا البروفات النهائية، وقد نشر مجموعة صور له مع جمهوره على صفحته الشخصية.

أسعار تذاكر الفنان محمد رمضان

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال الحفل عددا كبيرا من الأغانى الخاصة، بجانب بعض الاستعراضات المختلفة، التى تعود جمهوره عليها في حفلاته.

ويحمل الحفل اسم «أقوى حفل في الساحل»، وتنقسم فئات التذاكر إلى 3، وهي 200، و750، و2000 جنيه.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

وطرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة «على الله»، على قناته الرسمية «يوتيوب»، ولاقت إعجاب الجمهور على صفحات «السوشيال ميديا»، وظهر خلال الكليب بزي بدوي، وحوله عدد من البدو.

وكان الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «موسى»، بجانب سمية الخشاب وسيد رجب وهبة مجدي وتارا عماد وصبري فواز ومنذر رياحنة وعارفة عبدالرسول، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.