الساعة 3 عصرا.. محمد رمضان يكشف موعد طرح كليب «على الله»

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح كليبه الغنائى الجديد «على الله»، وذلك من خلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث نشر رمضان بوستر أغنيته الجديدة، موضحاً أنه سيتم طرحها عصر اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الـ3 عصراً، قائلاً: «إن شاء الله ميعادنا بكرة 3 العصر بتوقيت مصر على الله على قناتي الرسمية على يوتيوب».

يشار إلى أنه سبق ونشر الفنان محمد رمضان فيديو من كواليس تصوير الكليب الغنائي الجديد وهو يرتدى الزى البدوى ويستعين بأشخاص من إحدى القبائل البدوية، حيث علق عليه قائلاً: «شكراً رجالة قبيلة سلطان، شكراً رجالة عرب العلمين، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ومساعدتكم لنا فى تصوير أغنية على الله».

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لإقامة حفل غنائي كبير فى الساحل الشمالى يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس، حيث يجرى رمضان حالياً البروفات النهائية قبل الحفل، ومن المقرر أن يقدم خلاله عدداً كبيراً من الأغانى الخاصة، كما سيقدم عدداً من الاستعراضات المختلفة التى تعود جمهور رمضان عليها فى حفلاته.

مسلسل موسى

كان الفنان محمد رمضان شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «موسى»، حيث شاركه البطولة: سمية الخشاب وسيد رجب وهبة مجدي وتارا عماد وصبري فواز ومنذر رياحنة وعارفة عبد الرسول، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.