الثانية على الثانوية العامة: اعتمدت على حل الأسئلة أكثر من مذاكرة المنهج

حالة من السعادة الغامرة عاشتها إيمان سعيد يونس، صاحبة المركز الثاني على الجمهورية في الثانوية العامة لشعبة علمي علوم هذا العام، بعدما فوجئت باسمها ضمن قائمة الأوائل، خاصة أنها لم تكن تتوقع هذا الترتيب المتقدم.

الثانية على الجمهورية: كنت أرفض مراجعة الامتحانات بعد الانتهاء منها

«إيمان» تحدثت لـ«الوطن»، عن تفاصيل العام الدراسي الثانوي الصعب الذي مرت به حتى وصلت إلى النجاح والتفوق، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع الوصول لهذا المركز، خاصة أن صديقاتها كن يؤكدن لها وجود أخطاء نظراً لمراجعتهن الامتحانات، بينما كانت ترفض هي مراجعة الامتحانات معهن خوفاً من التشكيك في إجاباتها.

وأوضحت أنها كانت تذاكر مثل أي طالب في مرحلة الثانوية العامة، إلا أنها كثفت مذاكرتها خلال الأيام الأخيرة قبل الامتحانات، ولم تكن تنم سوى 6 ساعات يومياً في تلك المرحلة، مؤكدة أن الله كلل تبعها بهذا الترتيب ضمن أوائل الجمهورية.

وأشارت إلى أن النظام الجديد جعلها تتجه إلى حل الأسئلة أكثر من مذاكرة المنهج، مشيرة إلى أن هذا النظام كان به بعض العيوب بسبب عدم إدراك طريقة الامتحانات ونماذجها التي طُرحت بشكل متأخر، إلا أن هذا النظام في المجمل يعد جيدًا بسبب تقليل نسبة الحفظ، مؤكدة أنها حالياً ستفاضل بين كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان.

والدة الثانية على أوائل الثانوية العامة: لم أكن متوقعة هذا الترتيب

من جهتها، قالت نيفين عبدالستار، والدة الثانية على الجمهورية في الثانوية العامة، إنها كنت تتوقع أن تكون ابنتها من أوائل الثانوية العامة لكن في مركز يلي العشر الأوائل، لكنها سعدت بوجود ابنتها ضمنهم وبالتحديد في المرتبة الثانية، مشيرة إلى أنها تأمل أن تلتحق ابنتها بكلية الطب البشري أو الصيدلة.

وعن كواليس معرفة خبر تفوق ابنتها، أكدت الأم أنها كانت في قمة الفرح والسعادة، مشيرة إلى أن أبنائها كلهم مجتهدون، فابنها الأكبر طالب في كلية العلوم، والأصغر في الصف الثاني الإعدادي، فيما تأمل أن يسير نجلها على نهج شقيقته في التميز ويحقق ذات المستوى في نتيجة الثانوية العامة.