اليوم الأخير.. صرف مرتبات أغسطس 2021 بـ 13 وزارة غدا

تنتهي وزارة المالية غدًا الخميس، صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لأكثر من 4 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة والمديريات التابعة لها بالمحافظات والمصالح الحكومية المتفرعة من الوزارات، إذ يتمكن عمال وموظفي 13 وزارة وجهة ومصلحة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، وأبرزهم وزارات الزراعة والتربية والتعليم والموارد المائية والري والشباب والرياضة والخارجية والطب البيطري، علاوة على مؤسسة الأزهر الشريف وموظفي رئاسة مجلس الوزراء وموظفي مؤسسة رئاسة الجمهورية.

صرف مرتبات عمال 53 وزارة وجهة حكومية

انتهت وزارة المالية على مدار اليومين الماضيين من صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين بـ 53 وزارة ومصلحة وجهة حكومية إذ صرف موظفي 33 وزارة مرتبات شهر أغسطس 2021 أمس الثلاثاء على رأسهم وزارات «الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة، شئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الداخلية، الإسكان، الآثار والمصالح والهيئات التابعة لها، الأوقاف، الثقافة، الآثار، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، والبترول».

موظفو 20 وزارة وجهة صرف مرتبات أغسطس 2021

بينما صرف العاملون بـ 20 وزارة ومصلحة وجهة حكومية مرتبات شهر أغسطس 2021 اليوم الأربعاء وعلى رأسهم وزارات « الاستثمار، التعاون الدولي، المالية، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم».

ومع صرف مرتبات شهر يوليو 2021، بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين بالدولة بعد تعديل المرتبات وفقًا للزيادات الجديدة التي وافقت عليها الحكومة المصرية بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، مع مراعاة رفع روابط الدرجات الوظيفية بعد اعتماد جدول الترقيات الجديدة التي أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.