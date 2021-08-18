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حظك اليوم برج العذراء الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
11:57 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

حب الخير والعطاء والقيادة أهم ما يميز مواليد برج العذراء، ومع ذلك فهم سريعو الغضب والانفعال، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

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حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

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ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

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