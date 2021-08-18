حظك اليوم برج العذراء الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حب الخير والعطاء والقيادة أهم ما يميز مواليد برج العذراء، ومع ذلك فهم سريعو الغضب والانفعال، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

اقتران المريخ مع عطارد ببرجك يمنحك طاقة ويقظة.. تنجز بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.