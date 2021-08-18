الشحات: توجيهات من مدبولي بتيسير منح أراضي للمحافظات ضمن «حياة كريمة»

كشف محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، عن تسهيلات الحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتغيير الريف المصري، إذ ذكر أن الهيئة تنسق دائمًا مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بأراضي المتخللات لإقامة المشروعات القومية، مثل مشروعات الري والصرف الصحي والوحدات الصحية والبيطرية والزراعية والملاعب، وذلك بتوجيهات من رئاسة الوزراء.

توجيهات من مصطفى مدبولي بتيسير إجراءات تسليم الأراضي للمحافظات

وأضاف «الشحات»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن هناك تكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتيسير إجراءات تسليم هذه الأراضي للمحافظات ثم اتباع الإجراءات الإدارية فيما بعد، موضحًا أن هناك تقدمًا كبيرا في الريف من حيث إقامة المشروعات الخدمية والبنية التحتية والكهرباء والصرف، مؤكدًا أن الأراضي يجري تخصيصها طبقًا لاحتياجات كل محافظة، وطبيعة المشروعات عليها.

«حياة كريمة» أفضل المشروعات في العصر الحديث

وتابع المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن مبادرة «حياة كريمة» من أفضل المشروعات التي تمت في العصر الحديث لرفع كفاءة الريف المصري وتحويله من حياة بدائية إلى حياة تتماشى مثل المدن من حيث الصرف الصحي والصرف في الزراعة والكهرباء والمياه والصحة، كما أن محافظة الإسماعيلية كانت آخر المحافظات حصولًا على أراضي زراعية من الهيئة للتعمير، إذ جرى التواصل معهم بعد تسليمهم الأراضي لاتخاذ الإجراءات الإدارية.

إعلان عدد الأراضي التي تم تسليمها للمحافظات

وأشار محمد الشحات، إلى أن الأراضي يجري تخصيصها وفقا لاحتياجات كل محافظة، وعند الانتهاء من الرصد سيتم إعلان عدد الأراضي التي جرى تسليمها، بينما كشف في الوقت ذاته عن أن الأراضي الزراعية التي تم الاعتداء عليها من المخالفين يتم التعامل معها عن طريق الإزالة واسترادادها أو الرجوع للجهات المختصة.