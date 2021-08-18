القاهرة تعلن خريطة انقطاع المياه لمدة 24 ساعة تبدأ صباح السبت

تشهد محافظة القاهرة انقطاع المياه في مناطق محددة جنوب العاصمة، وتحديدا داخل نطاق مدينة 15 مايو بمناسبة البدء فى أعمال تغيير خط الطرد الخاص برافع مياه المشروع الأمريكى، وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن انقطاع المياه بالقاهرة في مناطق المشروع الأمريكي من مجاورة 1 إلى مجاورة 10، وجزء من منطقة أطلس ومنشية السلام بشرق حلوان، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة المقبل، حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل السبت وذلك لمدة 24 ساعة.

توفير سيارات مياه بالقاهرة

وأكدت شركة مياه الشرب أنها ستعمل على إنهاء أعمال تغيير الخط في الوقت المحدد، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة من انقطاع المياه بالقاهرة، مؤكدة ضرورة قيام سكان تلك المناطق والمخابز والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم قبل فترة انقطاع المياه، مؤكدة تسيير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مواجهة سرقة أغطية البالوعات

من ناحية أخرى، طالبت محافظتا القاهرة والجيزة المواطنين بالحفاظ على أغطية بالوعات الصرف الصحى، والابلاغ الفورى عن أى محاولات لسرقة البالوعات لتأمين سلامة المواطنين، حيث تتلقى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة بلاغات الأغطية المفقودة من خلال الخط الساخن 125 فى نطاق محافظة الجيزة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالجيزة أن على المواطن اتباع الاجراءات حال اكتشاف فقدان غطاء بلاعة ومحاولة تأمين البئر حتى وصول عمال الصيانة المختصة لتركيب غطاء بديل من خلال أفرع الصيانة المنتشرة، كما أصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تكليفات لشركات الصرف الصحى بأن تكون بلاغات المواطنين حول سرقة أغطية البالوعات لها أولوية قصوى مع الاستجابة الفورية حفاظا على سلامة المواطنين.