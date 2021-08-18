حالة الطقس غدًا الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة 19-8-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أنَّه يسود غدا طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الخميس

ومن المتوقع أنَّ يتواصل ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات، إضافة إلى تكون هناك كثافة في الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحالة من نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة الطقس ستكون معتدلة بالنسبة للبحر المتوسط تميل إلى الاضطراب، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى 2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون حالة الطقس به معتدل، يصل ارتفاع الموج به إلى 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 31 24

سيوة 35 22

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 19

نويبع 36 28

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.