بعد تأجيلها أمس.. أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنية «200 جنيه»

أعلن الفنان أحمد سعد عن الموعد الجديد لطرح أغنيته الجديدة «200 جنيه» وهي الأغنية الدعائية للفيلم الذي يحمل الاسم نفسه، بعدما تم تأجيلها مساء أمس بسبب خلافات مع شركة الإنتاج.

ونشر الفنان أحمد سعد، منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» قال فيه: «الحمد لله تم الاتفاق على نزول الأغنية.. استنوا أغنيتي الجديدة 200 جنيه من فيلم 200 جنيه بكرة علي يوتيوب، 25 أغسطس بجميع دور العرض».

وكان الفنان أحمد سعد قد أعلن أن أغنية 200 جنيه كان من المفترض طرحها أمس الإثنين، ولكن تم تأجيلها بسبب أزمة مع شركة الإنتاج.

تفاصيل أزمة أحمد سعد وشركة الإنتاج

وعن تفاصيل أزمته مع شركة إنتاج الفيلم، نشر أحمد سعد، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» قال فيه: «أنا عاوز اعتذر لكل جمهوري الحبيب عن عدم طرح أغنية فيلم 200 جنيه النهاردة، عشان حصلت مشلكة، والناس كلها هتسألني إيه المشكلة؟ المشكلة إني نزلت بوستر دعائي للأغنية على صفحتي بصورتي في النص، وباقي الأبطال حواليا في الصورة، اللي هما أبطال حياتي».

وأضاف «الشركة المنتجة زعلت وقالت لي إن أنا عملت صورتي كبيرة وصورهم صغيرة، لكن ده مش بوستر الفيلم، وأنا كممثل مينفعش اتحط جنبهم أصلا، ولكن ده بوستر دعائي للأغنية وأنا كاتب علي البوستر إنه للأغنية مش للفيلم، وأكيد أنا بطل الأغنية، وطبعا الشركة محترمة وعظيمة، وأنا بحبهم وأكيد المشكلة هتتحل وبعدين ننزل الأغنية».

فيلم 200 جنيه

يذكر أن فيلم «200 جنيه» من بطولة إسعاد يونس وليلي علوي وأحمد السقا وهاني رمزي ونيللي كريم ومي سليم ودينا فؤاد وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد أمين.