17 حالة انتحار في 6 محافظات خلال أسبوع.. بينهم 7 بحبة الغلة السامة

سجت محافظات مصر 17 حالة انتحار خلال الأسبوع الأخير، من بينهم 7 حالات باستخدام «حبة الغلة السامة»، فيما تنوعت الـ 10 حالات الباقية بين الشنق والقفز في المياه أو القفز من أعلى أو استخدام سم الفئران أو حرقا، وسط تزايد معدلات الانتحار باستخدام «حبة الغلة» خاصة في محافظات الوجه البحري وقرى محافظة الدقهلية، وجاءت حالات الانتحار في محافظات: «الدقهلية، الفيوم، مرسى مطروح، قنا، الإسماعيلية، القليوبية».

7 محاولات انتحار بحبة الغلة السامة

واستخدم 7 أشخاص في محافظة الدقهلية، القرص الكيماوي السام المعروف بـ «حبة الغلة» للانتحار، توفي منهم 5 حالات رغم محاولات الأطباء بالمستشفيات إنقاذهم، إلا أن تأثير الحبة السامة كان أقوى من أي مضادات يمكن أن يستخدمها الأطباء، فيما تم إنقاذ طالبة وفتاة بعد إقدامهما على الانتحار ووصلتا للمستشفى في الوقت المناسب، فيما استخدم 10 أشخاص وسائل أخرى للانتحار انتهت بمصرع 7 منهم، وإنقاذ 3 أشخاص.

تنوع أسباب الانتحار

وتعددت أسباب الانتحار بين مشاكل زوجية، أو رفض فتاة لعريس، ورفض أب زواج ابنه المراهق، أو المعاناة من أزمة مادية، أو خلافات الأسرة أو الهروب من الديون، وبسبب عدم التوفيق في الامتحانات.

حالات انتحار باستخدام حبة الغلة في الدقهلية

في الدقهلية أقدم عامل على الانتحار، بتناول قرص كيماوي سام يُستخدم في حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، بقرية أبو فودة التابعة لمركز شربين، حيث وصل إلى مستشفى شربين في حالة سيئة وتوفى مباشرة، وأكد والده أنه مصاب بمرض الصرع، وبنفس الطريقة حاول طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة المنصورة، مما تسبب في إصابته بآلام حادة وقيء مستمر، وجرى نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي، كما أصيب فكهاني بألام حادة وبسؤاله أكد بأنه تناول أحد الأقراص السامة بقصد التخلص من حياته، بسبب خلافات عائلية مع زوجته، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

حالات انتحار متنوعة في المحافظات

وتناولت طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني في محافظة الدقهلية، حبة حفظ الغلال السامة بقصد الانتحار، وتوفيت عقب وصولها إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وبسؤال والدها أكد في محضر الشرطة، أنها كانت ترغب في الزواج من أحد الأشخاص إلا أن الأسرة لم توافق عليه، بينما رفضت ربة منزل عريسا تقدم لخطبتها، وسط إصرار شقيقها على إجبارها للموافقة فتناولت حبة الغلة وتوفيت، واختلفت زوجة مع زوجها في إحدى قرى شربين، فتناولت «حبة حفظ الغلال السامة»، وتم تحويلها لمركز السموم بالمنصورة وتوفيت فور وصولها.

وأنقذ أطباء مستشفى ميت غمر المركزي، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، أقدمت على الانتحار باستخدام حبة حفظ الغلال السامة، وعللت الطالبة المصابة رغبتها في الانتحار بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرض والدتها.

وانتحر شاب بمحافظة الفيوم، بشنق نفسه بمنطقة سنورس، نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، أدخلته في حالة اكتئاب، بسبب فشله في الحصول على عمل، فيما قفز طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، في محافظة الدقهلية، من أعلى كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي «المنصورة – طلخا»، لحدوث مشادة كلامية مع والده لعلمه بتوجهه لأحد المقاهي، كما انتحر شاب في مرسى مطروح في ظروف غامضة.

وانتحر صبي حرقا في المقابر حزنا على فراق شقيقه ووالدته في قنا، فلم يتحمل فراق والدته وشقيقه، خلال الشتاء الماضي، وتخلص من نفسه حرقا في المقابر، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الإيمان في أسيوط.

وحاول عامل الانتحار بتمزيق جسده بـ«كتر» في سوهاج، بعد أن طلبت زوجته الطلاق ومروه بحالة نفسية.

فيما أنقذت العناية الإلهية عاملا بعد انقطاع حبل لفه حول رقبته في محاولة لشنق نفسه في محافظة الدقهلية، نتيجة رغبته في الزواج ورفض والده ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، كما جرى إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى برج اتصالات في الإسماعيلية حاول الهروب من ديونه، كما حاول عامل الانتحار في الدقهلية بتناول كمية من القمح المخلوط بسم الفئران بقرية الجلايلة مركز السنبلاوين، لحدوث مشادة بينه وبين زوجته لكونه عاطلًا عن العمل.

ولقيت طالبة جامعية مصرعها بعد إلقاء نفسها من الدور الخامس بمسكن أسرتها في منطقة إسكان الشباب بالعبور، بمحافظة القليوبية نتيجة معاتبة والدتها لها على الرسوب في 6 مواد بجامعة بنها، بينما تمكن رجال الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، من انتشال جثة فتاة أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها في ترعة الإسماعيلية.