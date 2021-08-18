حظك اليوم برج الميزان الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر برج الميزان من الأبراج المثالية، ويأخذ مواليد البرج صفاتهم من اسمه إذ يتمتعون بالاتزان والوسطية في جميع الأمور، كما أن الكذب والخيانة من أكثر الصفات التي يكرهها مواليد هذا البرج، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان 19-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لمن يلومك على أخطاء مضت.. انظر أمامك، وثق بنفسك واستفد فقط من التجارب السابقة.

حظك اليوم برج الميزان 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمن يظهر لك اهتماما وإخلاصا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أكتوبر.