حظك اليوم برج العقرب الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز عيوب مولود برج العقرب أنه غامض وعنيف وغيور، كما أن لا يثق في الآخرين، كما أنه يعرف بقدرته الكبيرة على التعبير عن مشاعره بطرق مختلفة ومبتكرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 19-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.

حظك اليوم برج العقرب 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

تتحسن الأجواء ويساعدك اقتران المريخ مع عطارد على الاقتراب ممن تحب وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.