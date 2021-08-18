طريقة تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة «صور»

يبحث طلاب الثانوية العامة 2021 عن طريقة تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 أمس الثلاثاء، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي اعتماده لنتيجة الثانوية العامة، ومن المنتظر فتح باب التسجيل على أن يبدأ التسجيل في رغبات المرحلة الأولى يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة 5 أيام على ان يتم غلق التسجيل يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وموقع التنسيق أيضا، كما نشرت الوزارة فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الفيديوهات «يوتيوب»، تضمن خطوات تسجيل الرغبات، وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير طريقة تسجيل رغبات المرحلة الأولي للثانوية العامة، والتي جاءت كالتالي:

طريقة تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ثم بعد ذلك إدخال رقم الجلوس والرقم السري المكتوب على استمارة النجاح التي يتسلمها الطالب من المدرسة.

ثم بعد ذلك يتم عرض الرغبات التي يرغب بها الطالب والمسجلة سابقا، والسماح للطالب بإضافة رغبات أخرى إضافية له أو تعديلها.

ثم يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال البيانات الخاصة به، وبعد تسجيلها تظهر أمامه البيانات الخاصة به ليتأكد منها، مثل الاسم والمجموع الخاص بالطالب والمواد والتخصص والإدارة التعليمية.

ثم بعد ذلك يتم عرض قائمة الرغبات السابقة التي جرى تسجيلها من قبل ويستطيع الطالب تعديل الرغبات الخاصة به أو إضافة رغبات أخرى عن السابقة.

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغبات الطالب، يتم عرض القائمة لمراجعتها ثم الضغط على التسجيل ليتم تسجيله إلكترونيا على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق والتسجيل إلكترونيا.

ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة لتأكيد التسجيل لرغبات الطالب إلكترونيا.

ثم بعد ذلك يتم طباعة استمارة الرغبات في حالة إذا كان الطالب يرغب في طباعة استمارة الرغبات ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بطباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها عند التقديم.