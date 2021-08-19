سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 19-8-2021

يبحث المستثمرون والمقبلون على الزواج وحتى المواطنين عن أسعار الذهب، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة والأسواق المحلية خاصة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث يرغب الكثيرون في شراء هدايا من المشغولات الذهبية، خاصةً وأنّ المعدن الأصفر مستقر وثابت عند نفس الأسعار منذ يومين.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، في محلات الصاغة، علمًا بأن الأسعار تختلف من محل لآخر باختلاف المصنعية، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 894 و896 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 782 و784 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 670 و672 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6256 إلى 6272 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وتراوح سعر كيلو الذهب ما بين 893,714 إلى 896,000 جنيه.

سعر الأونصة

وتباين سعر الأونصة وهي معايير القياس في البورصات العالمية، ما بين 27,795 إلى 27,866 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما تستعرض «الوطن» أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 900.54 جنيه، و57.36 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 في أسواق المال 825.50 جنيه، و52.58 دولار أمريكي.

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 787.99 جنيه، و50.19 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 675.42 جنيه، و43.02 دولار أمريكي.