«الجامعات الخاصة»: القانون منحنا حرية تحديد المصروفات

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الدولة حاليًا أنشأت جامعات أهلية مصروفاتها تصل إلى 50% فقط من مصروفات الجامعات الخاصة لأنها مؤسسات لا تبغي الربح، وهي تمثل المستقبل، مشيرًا إلى عدم دخول جامعات خاصة جديدة الخدمة، ولكن هناك جامعة أهلية جديدة ستدخل الخدمة، إضافة إلى جامعة مصر المعلوماتية.

وأضاف «الغر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أن القانون أعطى الجامعات الخاصة حرية تحديد مصروفاتها، وسبب ارتفاع المصروفات أنها لا تستوفي كامل الأعداد وبها أماكن كثيرة شاغرة، وهذه الجامعات تفضل قبول أعداد قليلة بمصروفات مرتفعة، عن قبول أعداد كبيرة بمصروفات منخفضة.

تباين شديد في أسعار المصروفات

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إلى أن هناك تباين شديد بين أسعار الجامعات، وبعضها معتدلة وبعضها أسعارها باهظة، وكل جامعة تُحدد مصروفاتها، ومعظم الجامعات التي مصاريفها باهظة لديها اتفاقات دولية مع جهات خارجية ويُدفع لهذه الجهات نسبة على كل طالب، وهذا نظير حصول الطالب على شهادة معتمدة من الخارج، مشددًا على أنه لا زيادة في أسعار المصروفات هذا العام.

ووجه رسالة إلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة، قائلًا: «الجامعات الأهلية تتميز بتجهيزات ومباني جيدة، ومعامل تدريب مجهزة على أعلى مستوى، وبها أدوات إيضاح جيدة، وتجهيزاتها عظيمة وزي الكتاب ما بيقول، وتصميماتها ومساحاتها تسمح بذلك، والطالب الذي يستطيع أن يحظى بفرصة في الجامعات الأهلية يتقدم لها».

كيانات وهمية

وردًا على مسألة وجود كيانات وهمية تدعي أنها معاهد عليا، قائلا: «توجد جهات لها أحقية الضبطية القضائية، وتُبلغنا بها، ونحن نقول لهم إنها ليست معتمدة، ولكن متابعة هذه الكيانات ليس من اختصاصنا».

التنسيق إلكتروني

ولفت إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة سيكون إلكترونيًا بنسبة 100%.