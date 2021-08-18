يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و رؤساء الجامعات الخاصة، الثلاثاء المقبل، اجتماعه الدوري وذلك بجامعة فاروس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتتنسيق الجامعات الخاصة، أبزها مناقشة انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة عن الحدود الدنيا التي جرى إقرارها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن أظهرت نتائج الثانوية العامة 2021 انخفاض حاد في درجات نتائج الثانوية العامة 2021، و من المتوقع انخفاض مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة الجديد 2021.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة الجديد2021

وعن مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصه الجديد 2021 قالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجرى إقرار تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة بنسبة تصل لـ5% في كليات القطاع الطبي، و تصل لـ10% للقطاعات الأخرى، في ظل تدنى مجاميع الثانوية العامة، و التي وصلت نسبة النجاح بها إلى 74 %، موضحة أن هناك عدد من القرارات يجرى العمل على مناقشتها تتعلق بتنسيق الجامعات الخاصة و الأهلية في ظل المجاميع، و انخفاض الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2021.

الجامعات الخاصة تستعد لتنسيق القبول بالجامعات 2021

و كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أقر في اجتماعه السابق شهر يوليو الماضي، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2021، و التي أوضحت مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصه الجديد 2021، إذ كانت فيها الحدود الدنيا بالنسبة لكليات الطب البشري 95%، 90% لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، 80% للهندسة والطب البيطري، 60% للإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، 70% للفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و 55% للزراعة وباقي الكليات.

و تواصل الجامعات الخاصة استعدادتها لتنسيق القبول 2021 لمختلف الكليات وذلك تنفيذًا لقرارات الأعلى للجامعات الحكومية، و أعلنت وزارة التعليم العالي أنه من المقرر أن ينطلق تنسيق الجامعات الخاصة بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.