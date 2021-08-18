شركة شهيرة تعبئ المياه من الحنفية.. والتموين تعلن اسمها بعد فحص العينات

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل ضبط مصنع مياه غازية دون ترخيص، إذ ذكر أن المصنع تابع لشركة مياه معدنية شهيرة، ويعمل منذ فترة، عبر بيع زجاجات معبأة من «الحنفية»، على أساس أنها مياه معدنية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

المصنع غير مستوفٍ الاشتراطات الصحية

وأضاف «خليل»، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اكتشفت تهالك خطوط المصنع، وتحفظت على المياه الموجودة في المصنع، فضلًا عن إرسالها المضبوطات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان من أجل تحليلها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هيئة سلامة الغذاء أكدت أن المصنع غير مستوفٍ الاشتراطات الصحية، وبناء عليه أرسلنا خطابًا إلى محافظ الجيزة لغلق المصنع بعد توجيه 3 اتهامات.

عبد المنعم خليل يوجه الشكر والتقدير للنائب العام

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر إرسال كتاب دوري إلى جميع المديريات خلال 3 أيام فور ظهور نتائج تحليل عينة المياه، لسحب الكميات المتوفرة بالأسواق، موضحًا أن هذه الواقعة حقيقية، وجرى تحرير محضر بشأنها، موجهًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير للنائب العام، الذي أمر بفحص المياه والتحفظ على المعدات والمياه الموجودة داخل المصنع.

وتابع: «في لحظة وصول نتيجة العينات الخاصة بالمياه، سيتم سحب المياه من الأسواق، وإعلان اسم الشركة التي ارتكبت الجريمة، الشركة التي قامت بهذا الأمر شركة كبيرة، ونرفض الإفصاح عن اسمها لحين ظهور نتيجة العينات»، موضحًا أنه يتم توجيه الحملات الرقابية على مدار اليوم على المجمعات الاستهلاكية، ومقرات صرف السلع التموينية، والمخابز، لحصول المواطن على احتياجاته اليومية.