«عكاشة»: زيارة رئيس المخابرات لتل أبيب ورام الله تدعم قضية فلسطين

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يرى أن زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إلى رام الله وتل أبيب، اليوم، تؤكد أن الجميع أمام خطوة مصرية ثانية في القضية الفلسطينية بعد الخطوة الأولى التي شهدت وقف إطلاق النار وسط إشادات عربية ودولية وأمريكية وأوروبية واحترام داخلي فلسطيني.

مصر تدرك أهمية القضية الفلسطينية لتحقيق توازن في المنطقة

وأضاف «عكاشة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: «الوزير عباس كامل بيجدد الخطة المصرية اللي تكاملت، وموجود في تل أبيب وفي رام الله، بيقابل قيادات على أعلى مستوى ليطرح عليهم الرؤية المصرية لإطلاق عملية السلام، لأن مصر مدركة أهمية القضية الفلسطينية والوصول لعملية سلام ثابتة تحقق السلام في المنطقة، ومصر شايفة القضية الفلسطينية أهم قضية تحقق التوازن في المنطقة، أنا متفاءل خاصة أن الشغل الخاص بهذه القضايا يحظى برعاية الرئيس المصري ورئيس المخابرات العامة المصرية، يعني بنتكلم عن أرفع قيادتين مصريتين منخرطين بنفسهم، وجهود مبذولة تحت رعايتهم المباشرة».

مصر تسير في الخطوة الثانية لتحقيق عملية سلام حقيقية

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن اللقاءات التي تجرى تليق بحجم القضية الفلسطينية، وهذه هي الخطوة الثانية لتحقيق عملية سلام حقيقية تفتح جميع الملفات للوصول لأكبر قدر من المكاسب لصالح الشعب الفلسطيني، للوصول إلى ركائز تحقق عملية استقرار حقيقية، لأنه هدف استراتيجي مصري وعربي وعالمي.