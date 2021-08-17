إعلان وظائف.. بشرى لحملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية 

نشرت عدد من الجامعات الحكومية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنويهات بأنه يمكن للحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة متابعة موقع بوابة الحكومة والتقدم لشغل الوظائف التي تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وذلك حال الإعلان عنها من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية http://jobs.gov.eg/.

الجامعات: سيتم الإعلان عن الوظائف عبر بوابة الحكومة المصرية

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خاطب رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة الفترة الماضية بضرورة عمل حصر شامل لحملة الماجستير والدكتوراة بمختلف الكليات وفقا و المعاهد التابعة للجامعات وإرسال كشوفات وقوائم بها لكلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية.

وأوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذلك يأتي في إطار عمل الخير الشامل الأعداد قواعد كاملة البيانات بمختلف الجامعات لاحتياجها الفترة المقبلة.

وتواصل الجامعات حصر حملة كلا من الشهادتين الماجستير والدكتوراه لإرسال قوائم بهم الي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الأعلي للجامعات.

وأوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي أن هناك عدد من الجامعات انتهت من إعداد القوائم و أرسلتها و اخري تجري الأعداد.

وتستعد مختلف الجامعات الحكومية خلال الفترة المقبلة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، المقرر أن تنطلق 9 أكتوبر المقبل وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك وضع الخطط اللازمة لبدء الدراسة أبرزها العمل على تطعيم منتسبي الجامعات ضد فيروس كورونا كوفيد 19، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل المحافظة على صحة وسلامة الجميع خلال الفترة المقبلة.

وشددت الجامعات الحكومية على ضرورة التشديد لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، خلال فترة الدراسة وكذلك خلال مرحلة تنسيق الجامعات 2021 المقرر أن ينطلق خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.