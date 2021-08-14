مصرع شاب وإصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق العلمين

لقي شاب مصرعه منذ قليل، وأصيب 4 مواطنون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، في منطقة «الكيلو 75»، على طريق «العلمين - القاهرة» الدولي، باتجاه القاهرة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت جثة المتوفي وجميع المصابين للمستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث، وهو الثاني على نفس الطريق، خلال أقل من 24 ساعة.

أسماء وحالات حادث طريق العلمين

استقبل مستشفى العلمين النموذجى، اليوم السبت، فور وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق العلمين، كلاً من «أحمد مراد أحمد»، 19 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاح واشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«نور الدين إيهاب علي»، 18 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بعظام الوجه والعين اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محروس عواد صادق»، 25 سنة، مصاباً باشتباه كسر بعظام الوجه وجروح متعددة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«إبراهيم سعيد أحمد»، 16 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من محافظة الجيزة.

كما استقبل مستشفى العلمين «رحيم محمد»، 18 سنة، من الجيزة أيضاً، جثة هامدة، حيث لقي مصرعه نتيجة الحادث، بعدما توقفت عضلة القلب، وجرى عمل إنعاش قلبي له إلا أن حالته لم تستجب لمحاولات الأطباء، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

التحفظ على الجثة والمباحث تفحص حادث العلمين

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة في ثلاجة مستشفى العلمين، فيما انتقلت مباحث العلمين وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، لاستكمال أعمال فحص ومعاينة موقع الحادث، للكشف عن أسباب وملابسات وقوع الحادث.