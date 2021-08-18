غرق طفلة وإصابة شقيقتها في حمام سباحة بقرية سياحية بالساحل الشمالي

لقيت، مساء اليوم، الأربعاء، طفلة مصرعها، وأصيبت شقيقتها باختناق، إثر وقوع حادث غرق داخل حمام سباحة بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.

ونُقلت الطفلتان إلى مستشفى الحمام المركزي، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابة، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بحادث الغرق.

التحفظ على جثة الطفلة الغريقة

واستقبل مستشفى الحمام المركزي حالتين في حادث غرق، وهما سارة إسلام إبراهيم الفراش، 3 سنوات ونصف، من الإسكندرية، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين أنها تعاني من ضيق شديد في التنفس، وجار عمل الفحوصات اللازمة، والحالة العامة للطفلة متوسطة، وشقيقتها «سلمى»، 6 سنوات، حيث وصلت جثة هامدة، وجرى عمل «cpr» ولم تستجب، وتم التحفظ على جثة الطفلة في ثلاجة الموتى بمستشفى الحمام المركزى، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق.