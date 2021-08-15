غرق 2 ومصرع شاب في ظروف غامضة بشواطئ مطروح

لقى شخصان مصرعهما، منذ قليل، إثر غرقهما في شاطئ «أم الرخم» غرب مدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى مصرع مواطن في ظروف غامضة في شاطئ «الغرام» بمطروح، وجرى انتشال الجثتين من الشاطئ، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

غرق 2 في شاطئ أم الرخم بمرسى مطروح

وتعرض شخصان للغرق في شاطئ «أم الرخم» بمطروح خلال السباحة، ولفظا أنفاسهما الأخيرة بسبب سوء أحوال البحر وارتفاع الأمواج ووجود نشاط للرياح وسحب في البحر، وعلى الرغم من التحذيرات من العاملين على الشاطئ بمنع نزول المصطافين إلا أنهما لم يلتزما بالتعليمات، واستقبل مستشفى مطروح العام كلًا من كمال خالد جمال 21 سنة من المنوفية، جثة هامدة، ولا توجد علامات حيوية بها، ومحمد أحمد موسى 52 من القاهرة جثة هامدة، ولا توجد أي علامات حيوية.

مصرع مواطن في ظروف غامضة بشاطئ الغرام

كما استقبل مستشفى مطروح العام فارس محمود يوسف 54 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، ووصلت الحالة جثة هامدة، ولا توجد علامات حيوية، وذلك خلال وجوده في شاطئ الغرام، دون نزوله البحر، في ظروف غامضة، وجرى وضع الثلاث جثث في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجارى فحص الحادثين من جانب مباحث قسم شرطة مطروح.

كان مجلس مدينة مرسى مطروح قرر غلق جميع الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير لعدم استقرار البحر، ووجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب مجلس المدينة ورؤساء الشواطئ بالمرور عليها، مع العاملين بها، وتوعية رواد مطروح بعدم نزول البحر حتى تستقر الأمواج وتهدأ، للحفاظ على أرواح المواطنين.