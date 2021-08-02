موعد وشروط التقديم في المدارس الفنية الثانوية للكهرباء 2021

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن بدء قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020-2021، للالتحاق بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم الفني.

تعرف على أماكن الالتحاق والتدريب بمدارس الكهرباء 2021:

وحددت الشركة، في إعلانها، بأن الالتحاق لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020-2021، سيكون في الأماكن والمحطات التي سيتم التدريب فيها خلال فترة الدراسة:

- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة والتابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء «مدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة نظام خمس سنوات».

- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة والتابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء «مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات».

- مركز تدريب شمال القاهرة والتابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات».

- معهد تدريب المقطم والتابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء «مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات».

موعد التقديم للالتحاق بمدارس الكهرباء 2021

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في الإعلان الصادر عنها، أنه سيتم التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020-2021 إلكترونيا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 من الشهر الجاري ولمدة 5 أيام حتى الخميس الموافق 12 من الشهر الجاري على الرابط الآتي (من هنا)

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للالتحاق بمدارس الكهرباء 2021

وحددت الشركة القابضه لكهرباء مصر في الإعلان، 5 شروط يجب توافرها للمتقدمين للدفعة الجديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على الإعدادية العامة أو أزهرية إنجليزي من محافظات القاهرة الكبرى «دور مايو» وللذكور فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم أول أكتوبر عن 21 عاما.

- الحد الأدنى للمجموع يكون طبقا للمجموع الذي يحدده التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبرى.

- يتم عقد اختبار قدرات ومقابلات شخصية وكشف طبي للطلبة المتقدمين المؤهلين.

- يتم إعلان كشوفات الطلبة قبل بدء العام الدراسى على المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.