بعد محاولات الانتحار.. «الأزهري» يوجه رسالة لغير الموفقين في الثانوية

وجه الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، رسالة إلى غير الناجحين وأصحاب المجاميع الضعيفة في الثانوية العامة، بعد الأخبار التي نشرت حول محاولات البعض منهم الانتحار، قائلًا: «نوجه رسالة حارة وبليغة وعاجلة لكل من حصل على نتيجة خلاف ما توقع، أو لم يتوفق تمامًا، وأقول لهم (ربّ ضارّة نافعة) متخلوش الآمال والقلوب تتحطم عشان لحظة انكسار بعدها هيجي النجاح، أقفوا تاني على رجليكم وعافروا مرة تانية».

لا تستلموا وأعيدوا التجربة

وأضاف «الأزهري»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الأربعاء، على قناة «dmc» الفضائية: «متخلوش الحدث ده يدمر نفسياتكم ومعنوياتكم، وعيدوا التجربة وذاكروا مرة تاني، وتجاوزا الآثار السلبية للحدث، وبكرة هتخوض التجربة مرة تاني وتوفق توفيقا مبهرا».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بأن الرسالة الأكبر ليست للطالب ولكن للأسرة وزملائه والحي الذي يعيش فيه، وهم يجب أن يساعدوه ويلتمسوا له العذر، ويكفيه الألم النفسي، ويجب ألا يضغطوا عليه، ويرفعوا عنه الحرج، ويدعمونه لكي يستعيد لياقته النفسية.

أسامة الأزهري لـ غير الموفقين في الثانوية العامة: «أتشرف أكون في خدمتك»

وأوضح: «أنا كواحد من الأسرة المصرية أقول لكل من لم يوفق، أني أتشرف أكون في خدمتك، وأدعمك معنويًا، وتستعيد النجاح مرة أخرى»، مشيرًا إلى أن الشيخ خالد الأزهري، عندما دخل الاختبارات في بداية حياته لم يوفق، وبدأ يشعر بالألم والإحباط، وقرر العودة إلى بلده مرة أخرى بعد أن يأس من التعليم، وعندما ذهب إلى النوم رأى نملة تحاول الصعود على الجدار، ثم سقطت، وبعدها حاولت مرة تلو المرة، وفعلت ذلك 40 مرة، ونجحت في المرة الـ40، وحينها بدأ يفكر في إصرار النملة وتعلم منها الإصرار والهمة والعزيمة.

وناشد الأسر بدعم أبنائهم ومنحهم الأمل، وأن يكونوا وعاءً للرحمة لإنقاذهم مما وصلوا إليه.