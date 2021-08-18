ضحايا الثانوية العامة.. 4 قفزوا من البلكونة و3 انتحروا وآخر مات بالسكتة

رد فعل سريع اتخذه العديد من طلاب الثانوية العامة 2021 عند سماع نتيجتهم وعدم حصولهم على المجموع الذي يتمنونه، وكان أقرب شيء إلى 4 طلاب هو «البلكونة»، فقفزوا منها إلى الشارع، ما تسبب في مصرع اثنين في القليوبية والمنوفية، وإصابة اثنين آخرين في الدقهلية، أحدهما إصابته خطيرة.

فيما لجأت طالبة أخرى بالمنوفية لتناول 3 أقراص من حبة الغلة السامة وتوفيت بالمستشفى، وأخرى تناولت عقاقير طبية، إضافة إلى طالب شنق نفسه في قنا.

وكانت الوفاة الطبيعية من نصيب طالب في الثانوية العامة 2021 من محافظة بني سويف، حيث توفى بالسكتة القلبية عندما سمع خبر رسوبه، كما توفى طالب آخر في محافظة الشرقية صعقًا بالكهرباء قبل ساعات من إعلان النتيجة.

4 طلاب قفزوا من البلكونة فور إعلان نتيجة الثانوية العامة

وزادت متابعات حوادث نتيجة الثانوية العامة منذ أن أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وبدأت هذه الوقائع بقفز 4 طلاب من البلكونات، حيث أعلنت أسرة الطالبة «ك. ن.»، أنها كانت «تنشر الغسيل»، إلا أن الأهالي أكدوا على صفحات التواصل الاجتماعي أنها حصلت علي مجموع متدن وألقت بنفسها من البلكونة.

كما قفزت طالبة في مدينة سرس الليان، بمحافظة المنوفية، من الدور السادس فور إعلان النتيجة وتوفيت في المستشفى.

وسجلت محافظة الدقهلية حالتين للقفز من البلكونة، هما الطالبة «أميرة ع. م. م.»، 18 سنة، بإحدى قرى مركز أجا، والتي ألقت بنفسها من بلكونة الطابق الثاني، فور علمها بحصولها على مجموع 76%، فأصيبت باشتباه كسر بالفقرات القطنية، وهو نفس الشيء الذي فعلته «أسماء أ. م.»، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، بإحدى قري السنبلاوين، والتي ألقت بنفسها من أعلى سطح الطابق الأول فسقطت أرضًا من منزلها، بعد علمها بحصولها على 60%، وأصيبت بسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

انتحار طالبة ثانوية عامة بحبة الغلة بالمنوفية

ولقيت الطالبة «يسرا ص. ا.»، الطالبة في الثانوية العامة، مصرعها في محافظة المنوفية، إثر تناولها 3 أقراص تستخدم في حفظ الغلال، بسبب عدم حصولها علي المجموع الذي تتمناه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

طالب ينتحر شنقًا في قنا

وتوجه طالب في مدينة أبو تشت بمحافظة قنا إلى غرفة نومه بعد أن نهره والده بسبب حصوله على مجموع 217 درجة بنسبة 52.93%، في شعبة علمي علوم، فأعد لنفسه مشنقة وشنق نفسه وتوفى في الحال.

وفاة طالب بني سويف بالسكتة القلبية

وتلقي الطالب «محمود أ. ر.»، من إحدى قري إهناسيا غرب بني سويف، خبر رسوبه في الثانوية العامة 2021 وهو يعمل في مدينة بدر بالقاهرة، حيث سقط علي الأرض فاقدا للوعي، ونُقل إلى المستشفى، وأكد الأطباء وفاته بالسكتة القلبية. بينما توفى طالب في محافظة الشرقية قبل إعلان النتيجة بساعات نتيجة صعق كهربائي.