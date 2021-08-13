الخامسة في 48 ساعة.. محاولة انتحار طالب بحبة الغلة السامة بالدقهلية

حاول طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، الانتحار بتناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال «حبة الغلة السام»، مما تسبب في إصابته بآلام حادة وقيء مستمر، وجرى نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي، تحت الرعاية الطبية اللازمة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتعد هذه الواقعة هي خامسة محاولة انتحار- نجح بعضها- خلال 48 ساعة، بعد انتحار طالب بالقفز في نهر النيل «فرع دمياط»، وانتحار زوج بحبة الغلة، فيما جرى إنقاذ طالبة بالإعدادية، بالإضافة إلى محاولة مراهق الانتحار شنقا لرفض أسرته زواجه.

ورود إخطار بمحاولة انتحار طالب

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بمنية النصر، بوصول «محمد ج. إ.»، 23 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة المنصورة، إلى مستشفى منيه النصر المركزي، مصابا بحاله إعياء شديد وهبوط بالدورة الدموية، بادعاء تناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال «حبة الغلة السام».

والد الطالب: ابني مصاب بمرض نفسي

وانتقل ضباط مركز منية النصر إلى المستشفى، وبسؤال والد المصاب، في محضر الشرطة، أفاد بأن نجله يعانى من مرض نفسي، ولم يتهم أحد بالتسبب في إصابته.

وأجرى أطباء مستشفى منية النصر المركزي جهود كبيرة للإنقاذ حياة الطالب، وجرى حجزه في العناية المركزة بالمستشفى، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن طالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، انتحر أمس عن طريق القفز من أعلى كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي «المنصورة – طلخا» واكتشف انتحاره أحد المواطنين، الذي أبلغ عن الحادث وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله، وبسؤال والده أكد أن ابنه يعاني من مرض نفسي ويعالج لدى طبيب.