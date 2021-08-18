«التعليم» تعلن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، لجميع الشعب العلمية والأدبية، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من 4 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الامتحانات تعقد ورقيا مثل امتحانات الدور الأول.

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

ترصد «الوطن» في السطور التالية، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، الذي حصلت على نسخة منه:

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 4 سبتمبر.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر.

- يعقد امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر.

- يعقد امتحان الفيزياء وامتحان التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر.

- يعقد امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر.

- يعقد امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم السبت الموافق 11 سبتمبر.

- يعقد امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية وامتحان علم النفس والاجتماع وامتحان الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر.

- يعقد امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر.

160 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثاني، يبلغ عدد حوالي 160 ألف طالب وطالبة، موضحا أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، لافتاً إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام 74%.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 اهتمت بقياس مستويات التفكير لدى الطالب وقدرتهم على فهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي، مؤكدا أن النتيجة عبرت عن المستويات الحقيقة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث أزمة طلاب التنسيق والوصول إلى حل لا يضيع مستقبلهم.