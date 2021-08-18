وزير التعليم: طلبات إعادة الفحص للثانوية العامة مجانا هذا العام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنشر رابطا إلكترونيا عصر يوم السبت الموافق 21 أغسطس، لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة، ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع، ويجري إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل، موضحا أن الوزارة ستقبل طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام، للتيسير على أبنائنا الطلاب.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها الى الطالب، ويعاد تصحيحها يدويا.

وتابع: سيتسلم الطالب نتيجة الفحص، موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه، والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة، ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

واختتم الوزير: سوف نتقبل طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام، للتيسير على أبنائنا الطلاب.