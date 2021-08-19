مدير تصوير «على الله» يكشف حقيقة ظهور محمد رمضان بسلاح آلي في الكليب

كشف محمد الخادم، مدير تصوير فيديو كليب «على الله» للفنان محمد رمضان، كواليس التصوير، موضحًا أنّ الكليب جرى تصويره بالساحل الشمالي، وليست مطروح، كما يزعم البعض.

وقال محمد الخادم لـ«الوطن»، إنّ تصوير هذه الأغنية جاء بشكلٍ سريع جدًا؛ إذ قرر محمد رمضان تصويرها على طريقة الفيديو كليب، بمُشاركة بدو الصحراء، أو ما يُطلق عليهم «العرباوية»، موضحا: «كنا قاعدين أنا ومحمد رمضان ومنتج الحفلة والمخرج نبيل السويسي وأحمد مراد، في اجتماع الساعة 3 بليل، عشان الحفلة بتاعت يوم الجمعة الجاية، وفجأة لقينا محمد رمضان بيقولنا عاوزين نصور الأغنية دي فيديو كليب بكره».

وتابع مدير تصوير «على الله»: «نزلنا تاني يوم على طول صورنا الفيديو كليب، خصوصًا إنّ العرباوية دول عارفين محمد رمضان أوي وبيحبوه، وكمان فكرة الأغنية معتمدة على الواقعية مش تمثيل وعروض»، لافتا إلى أن «رمضان دخل وقعد مع العرباوية جوا بيوتهم واستضفوه وقعدوا يغنوا معاه أغنيته الجديدة ويرقصوا».

واعتبر محمد الخادم، أن «كلمة السر في الكليب ده الواقعية.. الناس اللي ظهرت في الكليب من جمهوره فعلًا»، موضحًا أنّ التصوير جرى في يومٍ واحد، وجرى الاستعانة بـ3 كاميرات، من أجل تسهيل المهام.

ونفى «الخادم» ما تردد بشأن ظهور محمد رمضان في كليب «على الله»، ممسكًا بسلاحٍ آلي، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ عن الصحة: «ده سلاح إكسسوار، وزي الحاجات اللي بتستخدم في التمثيل عادي».

وتقول كلمات أغنية على الله

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

احب اجيبها وهي طايره

اخش في الحيطه اوقعها

1 2 3 4 هاتلي شله وهسمعها

انتوا هلس خيش وقش

بضاعه بايظه

هنرجعها

أنا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا

لساني اطول من برج ايفل

حطيت عالوحش عديت الليفيل

أنا كابوسك

Egyptian eagle أنت شغلتي

لو مبسوط أخليك تتقفل

منا ماشي على الله