صانعة القهوة المسمومة: «راقبته بعد ما شربها ومعرفتش أخبي بقايا الكوباية»

استدعت النيابة العامة، عاملة النظافة «صانعة القهوة المسمومة» لجلسة تحقيق جديدة لمواجهتها بأدلة الاتهام في واقعة تقديم كوب قهوة مسموم إلى مديرها في العمل في مستشفى 23 يوليو، من أجل قتله بعد أن كشف سرقة 30 ألف جنيه من عهدته، وواجهت جهات التحقيق المتهمة بتقرير مركز السموم الذي أكد وجود جرعة سم الفئران التي وضعتها المتهمة في كوب القهوة، وهو عبارة عن جرعة مركزة، وأن سرعة تعامل الأطباء في المستشفى مع حالة المريض ساهمت في إنقاذه من موت محقق.

اعتراف صانعة القهوة المسمومة

وقالت «ندى»، صانعة القهوة المسمومة، أمام جهات التحقيق في اعتراف جديد: «كنت معتقدة أن المدير هيموت على طول عشان حطيت جرعة سم كبيرة في القهوة»، وأنها ظلت تراقبه بعد أن قدمت له القهوة في مكتبه، وبعد أن تناولها ظل يصرخ بصوت عال فتجمع حوله عدد من الموظفين في المستشفى ونقلوه إلى غرفة الكشف، وقال للأطباء إنه عانى من التعب بشكل مفاجئ بعد أن تناول القهوة، وأنها فشلت في إخفاء بقايا كوب القهوة بسبب وجود العاملين داخل الغرفة.

مهلة 48 ساعة لإعادة المبلغ المسروق

وأضافت صانعة القهوة المسمومة أمام جهات التحقيق، أنها قررت قتل مديرها في العمل حتى تستريح منه قبل أن يفضحها، بعد أن كشف جريمة سرقتها مبلغ 30 ألف جنيه من عهدته، وطلب منها إعادة المبلغ وأعطاها مهلة 48 ساعة لتعيد إليه المبلغ المسروق، فتظاهرت أمامه بالموافقة، وعندما غادرت المكان تأكدت من صعوبة إعادة المبلغ بعد إنفاقها 10 آلاف جنيه منه، فخطر ببالها فكرة القهوة المسمومة فلم تتردد في تنفيذها وأسرعت في الصباح إلى إعداد كوب قهوة، ووضعت داخله جرعة كبيرة من سم الفئران فتسببت في إصابته بإصابات بالغة كادت تودي بحياته.

تجديد حبس المتهمة

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل، واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه الذي شرح تفاصيل الواقعة وأنه اكتشف سرقة المتهمة مبلغ 30 ألف جنيه من عهدته فأعطاها مهلة يومين لتعيد المبلغ، وأنه فضل عدم إبلاغ الشرطة حتى لا يكون سببًا في فصلها من العمل لكنها لم تكن أهلًا لتك الثقة وخططت لقتله.