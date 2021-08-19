«ونفضل نرقص» لأنغام تقترب من 200 ألف مشاهدة على اليوتيوب

حققت أغنية «ونفضل نرقص» للفنانة أنغام ما يقرب من 200 ألف مشاهدة بعد 12 ساعة فقط من طرحها على «يوتيوب»، حيث كان ينتظرها عدد كبير من جمهورها وخاصة بعد النجاح الذي حققته من خلال أغنية «لسه بتوحشني» التي طرحتها مؤخراً.

أغنية «ونفضل نرقص»، عاشت خلالها أنغام أجواء الصيف على البحر، وارتدت فستان ملون، وظهرت بإطلالة مميزة وجديدة، وهو ما اعتادت عليه أنغام خلال الفترة الأخيرة بجميع الأغنيات التي طرحتها، حيث أنها دائماً تقدم كل ماهو جديد خلال أعمالها الفنية الغنائية.

من كلمات الأغنية:

بتمني ما يتغيرش وفي غيري انا ما يفكرشيبعد لا مابيهزرش انا علي بعده ابدا مقدرش

بتمني في حضنه ابات ايام وشهور سنواتواعيش له ثلاث مرات الناس تكبر واحنا منكبرش

وافضل ف عنيه حلوه ولا تخلص لهفتناولا تنطفي شمعتنا ولا تسكت لنا غنوة

ونفضل نرقص نرقص نرقص لما العالم يهدي ويخلصيلاقونا لسه بنرقص نرقص ما بتشبعش ماهو ماينفعش

من قلبي بقول بتمني هنايا يطول ويطول تفضل فرحة بدايتنا علطول علطول

معقول الحب ده كل يضيع لا مش معقوللا لسه هنرقص نرقص نرقص لما العالم يفضي ويخلص

طرح ألبوم أنغام الجديد

ولاتزال أنغام تعمل على تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، الذي كان من المتوقع أن يصدر في الأسواق المصرية والعربية مع نهاية العام الجاري، ولكنها تطرح أغنية سنجل كل فترة، ذلك بعد نجاح أخر ألبوم لها والذي كان يحمل اسم «مزح»، وكان الألبوم خليجي، وتضمن عدد هائل من الأغنيات الخليجية، وصدر بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.