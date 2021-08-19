شكاوى أصحاب المعاشات على طاولة «مستقبل وطن» في الجيزة

فتحت أمانة حزب مستقبل وطن، مكاتبها في المراكز والمدن لاستقبال شكاوى أصحاب المعاشات، انطلاقا من دور الحزب المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت رعاية وإشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب.

حل مشكلات أصحاب المعاشات

في أمانة حزب مستقبل وطن محافظة الجيزة، وتحت رعاية وإشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة، تلقت أمانة قسم إمبابة عدة شكاوى خاصة بالمعاشات، التي تواجه عددا من الأهالي، وعلى الفور كلّف سيد درويش أمين قسم إمبابة، أمانة شؤون المجالس المحلية، بالتواصل مع إيمان عبدالحميد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بشمال الجيزة، لحل المشكلات التى تواجه المواطنين.

كما قدّمت أمانة شؤون المجالس المحلية، عدد من الطلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة ومعاش مطلقات لبعض الأهالي.

ملتقيات التوظيف

وفي سياق آخر، دعمت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة مشروع «حياة كريمة»، حيث نظمت الأمانة ملتقيات توظيف مجانية بعدد من الأقسام، لخلق فرص عمل جديدة للشباب من أجل الاندماج في المجتمع ومساهمة من الحزب في القضاء على البطالة.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم مؤسسات الدولة المصرية، كما تأتي ضمن الفعاليات والمبادرات التي ينظمها حزب مستقبل وطن في محافظات الجمهورية كافة، لتلبية احتياجات المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلا عن إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم.