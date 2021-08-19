حقن الحالتين رقم 7 و8 لضمور العضلات ضمن المبادرة الرئاسية اليوم

تجري مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لجامعة عين شمس، مساء اليوم، عمليتي حقن لطفلين مصابين بضمور العضلات الشوكي، في مركز أمراض العضلات والأعصاب بالمستشفى، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات مجانا على نفقة الدولة، ليصل عدد إجمالي الأطفال الذين جرى حقنهم حتى الآن في جامعة عين شمس، ضمن المبادرة الرئاسية، إلى 8 أطفال في مركز جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس: 2.1 مليون دولار تكلفة الحقنة الواحدة لعلاج ضمور العضلات الشوكي

وقالت الدكتورة ناجية علي فهمي، المشرفة على عملية الحقن، ومدير وحدة أمراض الأعصاب والعضلات بمستشفيات جامعة عين شمس، إنّ الحالتين المقرر إجراء عملية الحقن لهما، من الحالات التي يتابع المركز علاجها، لافتة إلى أنّ المركز قدّم عرض تفاصيل لحالتهما على اللجنة العليا، منها التحاليل الفيروسية والجينية.

ولفتت مدير وحدة أمراض الأعصاب والعضلات بمستشفيات جامعة عين شمس لـ«الوطن»، إلى أنّه جرت الموافقة على الحالتين لحقنهما ضمن المبادرة التي جرى تدشينها لعلاج المرضى المصابين بأمراض ضمور العضلات الشوكي، موضحة أنّ الحقن للطفلين يكون بالعلاج الجيني، وهو الأغلى في العالم ويمنح لمرة واحدة.

الحالتان المقرر حقنهما اليوم هما رقم 7 و8 ضمن المبادرة الرئاسية

وأضافت المشرفة على عملية الحقن، أنّ الحالتين المقرر حقنهما اليوم، هما رقم 7 و8 ضمن المبادرة الرئاسية لحقن المصابين بضمور العضلات، في مركز جامعة عين شمس لعلاج المصابين بضمور العضلات.

وأكدت فهمي، أنّ الجامعة من خلال المركز، لها الشرف في المشاركة بالمبادرة الرئاسية لعلاج المرضى المصابين بضمور العضلات، موضحة أنّ تكلفة الحقنة الواحدة لعلاج الطفل الواحد تبلغ نحو 2.1 مليون دولار.

وأشارت مدير وحدة أمراض الأعصاب والعضلات بمستشفيات جامعة عين شمس، إلى أنّ الفريق الطبي يعمل تحت إشراف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.