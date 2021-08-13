مراكز تطعيم المسافرين للخارج في البحر الأحمر.. تعرف عليها

خصصت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة 4 مكاتب لتطعيم المسافرين للخارج بمحافظة البحر الأحمر، والحصول على الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا وهي «مكتب صحة الغردقة ومكتب صحة رأس غارب ومكتب صحة سفاجا ومكتب صحة القصير».

طريقة الحجز للحصول على تطعيم المسافرين للخارج

وأفاد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم، بأن من يرغب في الحصول على التطعيم لغرض السفر، يجب عليه الحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح على الربط www.egcovac.mohp.gov.eg ويجري تحديد موعد خلال 72 ساعة من التسجيل.

بدء العمل بجميع مراكز اللقاح مقابل رسوم

وكشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن استخراج شهادات التطعيم المعتمدة بلقاح فيروس كورونا بجميع مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيها للمصريين و25 دولارا لغير المصريين وذلك للمواطنين الراغبين بالسفر.

مواصفات شهادة التطعيم للمسافرين للخارج

وأضاف أن شهادات التطعيم التي يحصل عليها المسافرون للخارج وتكون مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

تخصيص مكتب للسائحين المغادرين الغردقة

وأشار إلى أن مدينة الغردقة تضم مقرا خاصا بالسائحين المغادرين لسحب عينات pcr، والذي افتتحته وزيرة الصحة ووزير السياحة في شهر فبراير الماضي من العام الجاري، بالممشى السياحي في مدينة الغردقة لسحب عينات «تحليل pcr»، ويسع عددًا كبيرًا من الراغبين في سحب العينات.