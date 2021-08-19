محافظ مطروح: 1.5 مليون مواطن بالمحافظة خلال الموسم الصيفي

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة تتميز بالسياحة الداخلية والسياحة الخارجية، موضحًا أنها استقبلت 14 طائرة رحلة شارتر على متنها نحو 1980 سائحا، أما بالنسبة للسياحة الداخلية، فإن بها ما يقرب من 1.5 مليون مواطن مصري في فصل الصيف.

استعداد مبكر للموسم الصيفي

وأضاف شعيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «استعددنا بشكل مبكر للموسم الصيفي، وعملنا على تنظيف الشوارع، وإتاحة دورات المياه، كما تقدم الشواطئ كل الخدمات، كما نقوم بتنظيفها، وحرصنا على تشغيل الشباب لأن هذه الفترة من العام تعد موسم عمل مهم بالنسبة لهم».

طرق جديدة حسنت الحالة المرورية ومستشفيات على طول الساحل

وتابع محافظ مطروح، أن المحافظة شهدت إنشاء بعض الطرق التي حسنت الحالة المرورية، مثل طريق الكورنيش الجديد وطريق الساحل الرشيدي والمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح وطريق الساحل.

وأردف، أن كل مستشفيات وزارة الصحة والسكان على طول الساحل جاهزة للعمل في أي وقت، كما تشهد المحافظة إتاحة كل الخدمات والسلع طول موسم الصيف، والجميع يضطلع بدوره على أكمل وجه، والعمل على توفير مياه الشرب والموازنة بين ضخ المياه للمواطنين ومطالب المصيفين وحل المشكلات أولا بأول.

وأكد، على أن المحافظة تعمل على حل كل المشكلات والملاحظات التي تردها والالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مشددًا على أهميتها والحرص على تطبيقها في الشواطئ وتنظيف مياهها.