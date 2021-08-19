بدأت اليوم.. خطوات تقديم الطلاب للمنح الدراسية في الجامعات الأهلية

يترقب طلاب الثانوية العامة فتح باب التقديم لتسجيل الرغبات في المرحلة الاولى من تنسيق الثانوية العامة 2021، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، ويستمر 5 أيام متواصلة، لينتهي يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري.

ويبحث طلاب الثانوية العامة عن المنح الدراسية المجانية في الكثير من الجامعات المصرية والدولية، ولعل من أبرزها الجامعات الأهلية، وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه يتم فتح باب التقديم لمنح الجامعات الأهلية اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس الجاري، ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل المنح الدراسة في الجامعات الأهلية وخطوات التقديم بها، كالتالي:

الشروط المطلوبة للحصول على المنح الدراسية في الجامعات الأهلية

- يسمح بالتقدم للحصول على منحة لخريجي الجامعات والمعاهد من المصريين في البرامج النمطية خلال السنوات الـ 3 الماضية.

- يسمح بالتقدم للالتحاق بالبرامج التي تعلنها الجامعات الأهلية فقط لخريجي الكليات المحددة لكل برنامج.

- يتم معادلة مقررات سبق دراستها منذ أقل من 7 سنوات إذا ثبت أنها مطابقة لمقررات مدرجة ضمن متطلبات التخصص الذي تقدم للتسجيل به، والحد الأقصى لحساب مقررات تم دراستها من قبل لا يتعدى 50% من متطلبات التخرج في البرنامج الملتحق به.

- المنح المقدمة تغطي المصروفات الدراسية للتسجيل في 72 ساعة معتمدة فقط من متطلبات التخرج، ويتعهد المتقدم بتسديد المصروفات الدراسية للمقررات التي عليه دراستها ولم يتم تغطيها بالمنحة المقدمة.

- يتعهد المتقدم بسداد ما صرف عليه من المنحة لو لم يتمكن من إنهاء متطلبات التخرج.

- لا يدخل في المجموع التراكمي لتخرج الطالب من الجامعات المصرية الأهلية سوى المقررات التي درسها بإحدى الجامعات المصرية الأهلية التس سيقبل بها.

شروط الاستمرار في الحصول على المنحة

- طبقا للقواعد المعمول بها في الجامعات المصرية الأهلية، فإن على الطالب الذي يرسب في أي مقرر، إعادته دراسة وامتحانا ولابد أن يتحمل تكلفة إعادة المقرر كاملة.

- ينذر الطالب الذي يقل معدله الفصلي عن 2.00، وعليه تصحيح هذا الوضع في الفصل الثاني للدراسة وإلا يتم إلغاء تسجيله وتحميله كافة ما صرف عليه في المنحة.

- يجوز للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي يزيد عن 3.00 بعد انتهاء الساعات المعتمدة التي تغطيها المنحة وبما يكمل متطلبات التخرج، أن يطلب مدة المنحة لفصل واحد أو اثنين على الأكثر، ويكون القرار لمجل شؤون التعليم والطلاب بالجامعة.

مواعيد وإجراءات التقدم

- يتم التقدم على الموقع الإلكتروني وتسجيل البايانات الخاصة بالطالب، والرغبات التي يرغب بها، وتشمل كل رغبة اسم الجامعة والبرنامج المراد الالتحاق به من هنا.

- يقوم المتقدم بسداد مبلغ 500 جنيه رسوم التقدم للمسابقة إلكترونيا، طبقا للطريقة المحددة في موقع التقدم.

- يتم إبلاغ المتقدم بموعد اختبار القبول والمكان الذي سيؤدي فيه الاختبار.

- في حالة اجتياز الاختبار يجب أن يقدم الطالب صورة ورقية لشهادة تقديرات كاملة لتخرجه وموقفه من التجنيد.

- بعد ذلك يتم إبلاغ الطالب بنتيجة الفحص سواء بالقبول أو الرفض مع تحديد أسبابه.