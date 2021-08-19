انسخ الرغبات.. نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في استقبال رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة، المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 من الشهر ذاته.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» عددًا من القواعد والإجراءات التي يجب أن يأخذها الطالب في الاعتبار قبل تسجيل الرغبات، وفقًا لوازرة التعليم العالي على النحو التالي:

- يكون متاحا أمامك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد من الشعب المختلفة، وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- يعرض لك الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، وذلك حتى تستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- على الطالب أن يناقش ترتيب اختياراته بعناية مع أسرته، حتى تكون الاختيارات التي يبديها ممثلة تمامًا لرغباته وقدراته ومجموع المواد المؤهلة الناجح فيها.

- في حال اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإنّ برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأنّ الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، ولن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

- حال وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

- على الطالب تحديد أسلوب الاختيار، إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته، أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، التي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها، إلى 3 مجموعات، طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر شرط استيفاء الشروط المحددة.

- على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن ينتهي الطالب من إدخال الرغبات، يمكنه طباعة الرغبات الذي قام بإدخالها، ويعطي البرنامج للطالب إيصالًا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

- يمكن للطالب حفظ نسخة من الرغبات «Save As» على الحاسب الشخصي حتى يتمكن من الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قام الطالب بتعديل الرغبات عدة مرات (وهذا متاح له) عليه العلم بأنّ الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا لأخر تعديل قام بتنفيذه.